Inflația și bancherii încurcă socotelile pieței petrolului Prețul petrolului a crescut in weekend, dar a inregistrat pierderi trimestriale, deoarece noile creșteri ale dobanzilor și inflația vor afecta cererea. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, a caștigat 0,75%, sau 0,56 dolari, pentru a inchide la 74,90 dolari pe baril, dar a inregistrat al patrulea trimestru consecutiv de scaderi. West Texas Intermediate, […] The post Inflația și bancherii incurca socotelile pieței petrolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

