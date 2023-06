Inflația scade, dar experții Eurosistemului și-au revizuit în sus estimările: Cât va mai fi inflație ridicată în Europa Deși inflația anuala se afla la a 5-a luna consecutiva de scadere in Europa, factorii de decizie anticipeaza un nivel ridicat pentru o perioada lunga de timp. Experții Eurosistemului și-au revizuit in sens ascendent proiecțiile privind inflația exclusiv produse energetice și alimente pentru 2023. In același timp, estimarile pentru creșterea economica din 2023 și 2024 au fost revizuite ușor negativ. Presiuni inflaționiste pe inflația de baza Inflația in zona euro a scazut la 6,1% in luna mai, de la 7% in aprilie, in condițiile in care in mai 2022 nivelul era de 8,1%. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna mai, ceea ce confera noi argumente pentru ca urmatoarele majorari de dobanda ale Bancii Centrale Europene sa fie mai prudente, dupa ce majorarea agresiva a costului creditului din ultimele luni incepe sa isi faca simtite…

- CNS Cartel ALFA cere Guvernului sa revizuiasca de urgența salariul minim și sa introduca un sistem de indexare automata a salariului minim atunci cand inflație depașește un anumit procent. Nivelurile ridicate ale inflației sunt generate de creșterea prețurilor la energie și alimente, de intreruperile…

- Intre 2019 și 2021, procentul de copii la risc de saracie și excluziune sociala a crescut in țara noastra cu peste doua procente: de la 39,1% la 41,5%, conform unui raport al organizației Salvați Copiii. Continuam sa avem o situație unica in Europa: aproape jumatate (45%) dintre mamele din UE cu varsta…

- Rata anuala a inflatiei a coborat cu un punct procentual, de la 15,5% in februarie, la 14,5% in martie, potrivit datelor publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica. Rata inflației in martie 2022 era de 10%.Potrivit INS, in martie 2023, cel mai mult s-au scumpit zaharul (60,91%),…

- Principalul motiv pentru aceasta scadere cu 1,6 puncte procentuale a fost scaderea costurilor energiei. Cu toate acestea, exista alte componente ale cosului de inflatie care raman incapatanat de ridicate. Preturile alimentelor au contribuit cel mai mult la inflatia generala din martie. Inflatia de baza,…

- Speranța de viața in Romania e cu peste sapte ani mai mica decat in Uniunea Europeana, arata datele Eurostat. Pana in 2019, speranța de viața a crescut treptat in toata Europa, dar pandemia și toate efectele ei au dus la scaderea indicelui. Cel mai ridicat nivel e atins acum de Spania, de peste 83 de…