- Cheltuielile cu energia termica, detergenții și apa au fost cele care au presat cel mai mult asupra bugetelor din septembrie, potrivit datelor transmise joi de Statistica. Urmatoarele locuri in topul scumpirilor au fost produsele de igiena și alimentele.Chiar daca inflația a scazut, populația nu simte…

- rețurile la produsele de igiena au explodat in magazinele din Romania. Oamenii au fotografiat mai multe sticle de șampon care sunt cu mult mai scumpe decat cele din strainatate. Postarea a starnit sute de comentarii in care romanii spun ca viața e foarte scumpa in țara. „Ne spalam mai puțin!”, a scris…

- Moneda nationala s-a depreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9643 lei, in crestere cu 0,11 bani (+0,02%) fata de cotatia precedenta, de 4,9632 lei.Leul s-a depreciat si fata de dolarul american, care a fost cotat la 4,6378 lei, in urcare…

- Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica.

