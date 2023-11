Inflaţia din SUA a stagnat în octombrie faţă de luna precedentă Indicele preturilor de consum, care masoara un cos larg de bunuri si servicii de uz obisnuit, a crescut cu 3,2% fata de un an in urma, in ciuda faptului ca a fost neschimbat comparativ cu luna precedenta, potrivit cifrelor ajustate sezonier ale Departamentului Muncii, publicate marti. Economistii chestionati de Dow Jones anticipau o inflatie lunara de 0,1% si anuala de 3,3%. IPC-ul general a crescut cu 0,4% in septembrie. Excluzand preturile volatile ale alimentelor si energiei, IPC de baza a crescut cu 0,2% si 4%, fata de prognoza de 0,3% si 4,1%. Nivelul anual a fost cel mai redus din ultimii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

