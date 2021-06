Infiltrații de la Podul de la Brăila! Ce spune Compania de Drumuri și Autostrăzi Apariția recenta a infiltrațiilor la blocurile de ancoraj de la Podul suspendat peste Dunare de la Braila, investiție de o jumatate de miliard de euro, nu afecteaza structura podului și nici nu pun, in viitor, in pericol siguranța circulației, reprezentand o situație neprevazuta pe care CNAIR și constructorul o trateaza cu prioritate. Din acest motiv, CNAIR a solicitat o expertiza tehnica (finalizata in data de 25 mai 2021) și o intervenție de urgența in vederea remedierii acestor efecte și o monitorizare stricta și permanenta a lucrarilor efectuate la blocurile de ancoraj pe intreaga perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

