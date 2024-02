Probleme la ”Golden Gate” de la Brăila: Infiltrații la blocurile de ancoraj CNAIR a anunțat ca siguranța celor care circula pe podul de la Braila nu este pusa in pericol dar exista ceva probleme. Compania naționala de autostrazi susține ca exista mai multe probleme la podul de jumatate de miliard de euro de la Braila, precum infiltrații la blocurile de ancoraj, insa siguranța celor care circula pe pod nu este pusa in pericol absolut deloc. Conform CNAIR, Contractul nu este finalizat, iar recepția lucrarilor se va face doar dupa indeplinirea tuturor standardelor de calitate stipulate in contract. Contractul cu antreprenorul WeBuild este in intarziere din cauza mobilizarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

