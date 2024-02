Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a anunțat ca siguranța celor care circula pe podul de la Braila nu este pusa in pericol dar exista ceva probleme. Compania naționala de autostrazi susține ca exista mai multe probleme la podul de jumatate de miliard de euro de la Braila, precum infiltrații la blocurile de ancoraj, insa siguranța…

- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 29.12.2023, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 245/16.06.2023, pentru…

- Tribunalul București a respins o acțiune in justiție a Astaldi/WeBuild – IHI Infrastructure System Co. Ltd, care a construit podul suspendat de la Braila, iar CNAIR o poate obliga acum la plata de penalitați de peste 85 de milioane de lei

- CNAIR a caștigat in prima instanța procesul cu antreprenorul obiectivului “Pod suspendat peste Dunare in zona Braila”, instanța de judecata constatand neindeplinirea obligațiilor contractuale de catre antreprenor și dreptul CNAIR, in calitate de beneficiar, de a pretinde penalitați in cuantum de 85,12…

- Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca bugetul pentru 2023 al CNAIR fost de 12,7 miliarde lei, bani pe care i-a cheltuit in totalitate pentru modernizarea si intretinerea infrastructurii rutiere, in timp ce absorbtia fondurilor europene pentru constructia…

- ”2023, un an bun pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere in Romania! Bugetul CNAIR pentru anul 2023 a fost de 12,7 miliarde lei, bani pe care i-am cheltuit in totalitate pentru modernizarea si intretinerea infrastructurii rutiere. Absorbtia fondurilor europene pentru constructia de noi obiective…

- Potrivit documentului, blocurile de ancoraj ale podului de Braila sunt pline de fisuri și infiltrații care pot genera grave probleme de durabilitate și stabilitate structurala. Mai mult, inaugurarea și deschiderea traficului pe podul suspendat inainte de recepția lucrarii poate duce la plata unor daune…

- Un raport realizat in perioada 3-6 noiembrie de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau arata mai multe nereguli existente pe podul peste Dunare de la Braila, inaugurat acum patru luni, printre care acumularea de apa in tablier, care, potrivit inginerilor, poate duce la probleme de durabilitate…