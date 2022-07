Infectiile urinare afecteaza cel putin 5 din 10 femei Care este tratamentul. Cel putin 5 femei din 10 au macar o infectie urinara in timpul vietii. Statisticile arata ca este mai frecventa in randul femeilor decat al barbatilor, iar gravidele, lauzele si pacientele aflate la menopauza reprezinta o categorie aparte predispusa la episoade repetate de infectii urinare. Pe langa acest lucru, in sezonul estival sunt mai frecvente problemele ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde pierdute, conturi inghetate, iahturi, avioane si proprietati confiscate si uneori capitaluri proprii crescute: New Voice of Ukraine analizeaza modul in care restrictiile impuse de Occident pentru invazia rusa a Ucrainei au afectat cinci dintre cei mai bogati 20 de rusi.

- Magnatul rus al aluminiului Oleg Deripaska a sugerat ca invazia Moscovei in Ucraina nu va avea caștigator și a subliniat prețul economic pe care Rusia il platește pentru acțiunile sale, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Gura uscata sau Xerostomia apare atunci cand nu produceți suficienta saliva. Saliva este importanta pentru sanatatea gurii. Lipsa de saliva poate duce la apariția cariilor dentare. Simptomele gurii uscate includ disconfort, dureri de gat și probleme de inghițire. Tratamentul pentru gura uscata include…

- Caprifoiul, numele popular Mana Maicii Domnului, este o planta decorativa cu flori parfumate alb-galbui. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix ATP Motors. Campanii de…

- Ma simt datoare sa scriu despre astm. Caci știu cat de greu le este parinților copiilor astmatici. Mai ales in perioadele de exacerbare a crizelor de astm, primavara și toamna. Primavara aduce cu ea polenul florilor. Care alaturi de acarieni și de infecțiile virale sunt unii dintre cei mai mari declanșatori…

- Știm deja ca bicarbonatul de sodiu te scapa de probleme de fiecare data. Ei bine, daca te confrunți cu infecțiile urinare, ingredientul minune te ajuta sa scapi de ele și sa te simți mult mai bine. Iata cum sa-l folosești!

- Multe persoane considera primavara ca fiind sezonul polenului. Exista, insa, o planta care atinge perioada maxima de polenizare in lunile iulie – septembrie si se intinde pana la sfarsitul lui octombrie. Polenul de ambrozie poate provoca rinita alergica sezoniera cunoscuta si sub denumirea de “febra…