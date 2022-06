Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, Piața Libertații va gazdui o acțiune pașnica dedicata dorului, inițiata de un grup de ucraineni in memoria celor lasați in urma. „They dance alone” va fi expresia dorului printr-un dans cu un partener imaginar, pentru cateva minute.

- La ultima ședința a Consiliului Local a fost aprobata documentația care prevede amplasarea a nu mai puțin de 46 de stații de reincarcare in diferite puncte ale municipiului reședința de județ. Acestea vor costa municipalitatea aproximativ 1,5 milioane de euro, iar la final Baia Mare va avea in total…

- Asociația Marturie pe Viața trage un semnal de alarma vizavi de gunoaiele care se gasesc in zona containerelor de la Barajul Firiza, gunoaiele de acolo fiind multe și de tot felul. Pentru a incerca cumva stoparea acestui fenomen, Asociația cere Primariei Baia Mare montarea unor camere video pentru a…

- SONY DSC Pe Valea Usturoiului au fost plantați castani, acțiunea avand loc ieri, 2 mai. Au fost puși la treaba angajații din Primaria Baia Mare, de la Direcția de Asistența Sociala, Spații Verzi, Poliția Locala, handbaliștii Minaurului, dar și fotbaliștii baimareni. „Acum 3 ani, suprafețe considerabile…

- In anul 2021, energia electrica consumata de sistemul de iluminat public din Municipiul Baia Mare a fost in valoare de 4.839.194,50 lei (cu TVA), arata un raport al municipalitații baimarene. In ceea ce privește energia electrica consumata de semafoarele existente pe raza orașului, factura s-a ridicat…

- Primaria Baia Mare vrea sa inființeze in viitor un muzeu al mineritului, un centru pentru evenimente culturale și cinematografice, dar și alte centre culturale. Cel puțin asta reiese dintr-un raport al municipalitații, in care se mai precizeaza ca ”pentru accesarea fondurilor din Programele Operaționale…

- Organizatorii festivalului UNTOLD si-au facut in acest an propria platforma pentru rezervari in Cluj-Napoca. Peste 5.000 de locuri de cazare au fost scoase pe platforma celor de la UNTOLD, doar in acesta etapa. Este vorba de locuri de cazare in camine dar și in pensiunile partenere. Prețurile cele…

- Incepand cu data de 14.03.2022 polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație desfașoara activitați de control in parcarile publice cu plata de pe raza Municipiului Baia Mare, in intervalul orar 06,00-20,00, de luni pana vineri, cu un efectiv de 4 polițiști locali. O spune Primaria Baia Mare, care…