- Zilele trecute, consilierii locali au aprobat Regulamentul de organizare, funcționare și atribuire a parcarilor de reședința amenajate sau care se pot amenaja in acest scop pe teritoriul Municipiului Baia Mare. Totodata a fost aprobata și taxa anuala / prețul de pornire la licitație in cuantum de 200…

- ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICA Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local in calitate de autoritate contractanta, cu sediul pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, avand cod de identificare fiscala 3627692, telefon 0372.624.110, fax 0262.212.332, e-mail: [email protected], organizeaza licitație publica in vederea…

- Municipiul Baia Mare intenționeaza inființarea Organizației de Management al Destinației Turistice Baia Mare, prin care se urmareste coalizarea organizatiilor si a factorilor interesati pentru dezvoltarea, valorificarea potentialului turistic si coordonarea destinatiei turistice, cresterea notorietatii…

- Primaria Baia Mare a anunțat deschiderea procedurii de transparența decizionala a procesului de elaborare a proiectului de hotarare ” Privind modificarea Anexei nr. 7 la HCL 467/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Baia Mare” in vederea incheierii in numele…

- Consiliul Consultativ al Tinerilor (CCT) Baia Mare este o structura consultativa, fara personalitate juridica, in domeniul tineretului, constituita in baza HCL nr. 296/2020. Aceasta va funcționa pe langa Municipiul Baia Mare și Consiliul Local al Municipiului Baia Mare. Din cadrul CCT pot face parte…

- Primaria Baia Mare anunța demararea inscrierilor in Consiliul Consultativ al Tinerilor. Consiliul Consultativ al Tinerilor (CCT) Baia Mare este o structura consultativa, fara personalitate juridica, in domeniul tineretului, constituita in baza HCL nr. 296/2020. Aceasta va funcționa pe langa Municipiul…

- Municipiul Baia Mare demareaza prima procedura de atribuire a unui numar de 50 autorizatii taxi, dupa urmatorul calendar: -2 februarie 2024 – 1 aprilie 2024: depunerea de catre transportatorii interesati a cererilor de inscriere in procedura de atribuire a unei/unor autorizatii taxi -2 aprilie – 3 aprilie…

- Primaria Baia Mare a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare care face referire la locuințele sociale de pe raza municipiului. Se știe ca, consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale are statutul de proprietar al locuintelor sociale, iar relatia sa cu beneficiarii masurii este definita…