Stiri pe aceeasi tema

- In atentia tuturor transportatorilor interesati in obtinerea unei/unor autorizatii taxi In conformitate cu prevederile: – Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere – Ordinului nr. 356 din 29 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea…

- In atenția cetațenilor care au in proprietate/folosința terenuri agricole/forestiere pe raza Municipiului Baia Mare Municipiul Baia Mare prin Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol si Arhiva aduce la cunostința cetațenilor ca in baza art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind…

- Foarte mulți agenți economici (SRL, PFA, II etc) nu au acordat atenția cuvenita avertismentelor ca de la 1 ianuarie 2024 toate facturile emise trebuie inregistrate in sistemul e-factura disponibil pe portalul ANAF, așa ca nu au fost atenți la demersurile care trebuie facute pentru aceasta procedura.…

- Incepand cu data de 8 ianuarie 2024, persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care desfașoara activitați economice pe raza municipiului Baia Mare pot obține, pe loc, viza anuala pentru autorizațiile/acordurile de funcționare. Primaria Baia Mare a anunțat ca operatorii economici care depun in…

- Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) informeaza operatorii de transport rutier referitor la valabilitatea autorizațiilor multilaterale și unitare destinate transportului rutier internațional de marfuri și persoane pentru anul 2023. Astfel, autorizațiile multilaterale BSEC și TRACECA, precum și autorizațiile…

- Daca va aflati in strainatate și pașaportul dumneavoastra a expirat, l-ati pierdut sau a fost furat, atunci va puteti adresa misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei pentru a solicita obtinerea unui nou pasaport. Obtinerea unui nou pasaport simplu electronic nu poate fi obținut prin…

- Municipiul Baia Mare demareaza a paisprezecea procedura de atribuire a unui numar de 1 autorizatii taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrica, hybrid plug-in sau hydrogen, dupa urmatorul calendar: -20 noiembrie 2023 – 18 ianuarie 2024: depunerea de catre transportatorii interesati a cererilor de…

- ANUNȚ PUBLIC – privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu MUNICIPIUL BAIA MARE, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, județul Maramureș, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu, pentru proiectul „COMPLEX DE…