Îndulcitor cu aproape zero calorii, suspectat că provoacă atac de cord și AVC Un inlocuitor al zaharului numit eritritol a fost asociat cu riscul de accident vascular cerebral, atac de cord și chiar de deces, potrivit unui studiu, informeaza CNN. „Gradul de risc nu este mic”, arata autorul principal al studiului, dr. Stanley Hazen, director al Centrului de Diagnostic și Prevenire a Bolilor Cardiovasculare de la Cleveland Clinic Lerner Research Institute. Sunt vizate persoanele care prezinta factori de risc existenți pentru boli de inima, cum ar fi diabetul. In cazul acestor persoane se dubleaza riscul de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral daca prezinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

