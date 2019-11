Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani a fost gasita, duminica, spanzurata in gradina casei in care locuia, din comuna Stremt, judetul Alba. Potrivit politistilor, primele date arata ca este vorba de o sinucidere. Purtatorul de cuvant al IPJ Alba, Luminita Prodan, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca in…

- ONG-urile internationale sesizate de Asociatia Profesionistilor din Cluj (APPC) reactioneaza la abuzurile presedintelui PSD Cluj: „limbajul ofensator folosit de liderul PSD Cluj este incompatibil cu cel al reprezentantului unei institutii politice”.

- A fost stare de alerta in trei județe, dupa ce un tata disperat a sunat la 112, spunand ca tocmai aflase ca fiica sa cea mare fusese luata de pe strada și forțata sa urce intr-o mașina alba. Ce se intamplase, de fapt, cu adolescenta de 15 ani?

- Un barbat din Blaj care și-a agresat fosta soție și a amenințat-o sa nu reclame situația la poliție s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Cei doi locuiau in aceeași casa. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 17.00, polițiștii de ordine publica din Blaj au fost sesizați de catre o femeie…

- Premiera documentarului „Colectiv”, despre tragedia care a marcat, in 2015, societatea romaneasca a avut loc miercuri, 4 septembrie, la Festivalul de Film de la Veneția. Echipa de filmare a urmarit derularea evenimentelor, familiile care au suferit dupa accident, dar și investigațiile realizate de echipa…

- Politistii din Alba cauta o femeie care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112.

- Ziarul Unirea Actiune comuna politia Abrud și RAR, pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor Actiune comuna politia Abrud și RAR, pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor Politistii…