Individ din Aghireșu, trimis după gratii. Trei infracțiuni dintr-o lovitură Un individ din comuna clujeana Aghireșu a fost arestat vineri seara la Huedin. El a fost prins de polițiștii din Aghireșu in timp ce conducea fara permis, autovehiculul nu era inmatriculat și in plus avea numere false. Aurel Marin Rostaș, de 41 de ani, a ajuns in fața anchetatorilor dupa ce a comis cele trei infracțiuni. El a fost reținut inițial, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile, in prima faza. „La data de 27 octombrie a c., polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Aghireșu, județul Cluj, cercetat pentru comiterea… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

