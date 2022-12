Stiri pe aceeasi tema

Capitanul Croatiei, Luka Modrici, a declarat ca nationala tarii sale trebuie sa lupte pentru medalia de bronz la Cupa Mondiala din Qatar, potrivit news.ro.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca riscul unui razboi nuclear este in crestere, insa a insistat ca Rusia nu a "luat-o razna" si ca isi considera arsenarul nuclear propriu drept un simplu factor de descurajare defensiv, anunța Reuters, potrivit Rador.

Nivelul salariului reglementat in Marea Britanie a crescut cu 5,7% in primele noua luni din 2022, cel mai rapid ritm de crestere din 2000, excluzand pandemia, dar salariile, ajustate in functie de inflatie, au scazut cu 2,7%, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS), transmit Reuters…

Raiffeisen Bank a raportat, in primele noua luni din 2022, un profit net de 920 de milioane de lei, in crestere cu 43% fata de aceeasi perioada din anul anterior, releva rezultatele financiare ale bancii, publicate joi.

Italia, a treia economie a zonei euro, a inregistrat o crestere neasteptata in trimestrul trei din 2022, sfidand estimarile conform carora va stagna, din cauza crizei energiei, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (Istat), transmit Reuters si Bloomberg.

Activitatea economica a Argentinei s-a marit cu 6,4 procente in august fața de aceeași perioada a anului trecut, informeaza Reuters, citata de Rador.

Fondul Monetar International isi va reduce saptamana viitoare prognoza privind o crestere a economiei globale de 2,9% in 2023, a declarat joi directorul general Kristalina Georgieva, invocand riscuri in crestere de recesiune si instabilitate financiara, transmite Reuters preluat de news.ro

Bursele europene au inchis marti in crestere cu cel putin 3%, iar randamentele obligatiunilor au scazut, investitorii analizand majorarile dobanzilor care au fost efectuate in ultima perioada de catre bancile centrale, transmite Reuters.