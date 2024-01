Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,78%. Actiunile si-au extins castigurile dupa deschiderea bursei din SUA, deoarece indicii Dow Jones Industrial Average si S&P 500 au urcat la maxime record. Actiunile companiilor de tehnologie au crescut cu 2,1%, in timp ce titlurile bancilor si…

- Producatorul german de automobile Mercedes-Benz este deschis vanzarii dealerilor si atelierelor de service pe care le detine in Germania, a declarat vineri producatorul de automobile, transmite Reuters. ”Dupa experiente foarte pozitive pe diverse piete europene, examinam acum si cum putem face ca sucursalele…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 1,1%, toate sectoarele si bursele importante fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, incheind sesiunea in declin cu 2,1%. Indicele german DAX a scazut cu 0,84%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,07%, iar FTSE MIB al bursei din Milano…

- In anul care se incheie, romanii au inceput sa calatoreasca din nou dupa pandemia de coronavirus, planificandu-si concediile din timp. Care au fost cele mai populare destinatii, aflam din materialul realizat de Alexandru Avram. Reporter: Conform unei analize efectuate de una dintre cele mai accesate…

- Serviciile de securitate din Austria, Germania si Spania au primit informații in legatura cu posibile atacuri planificare de Craciun și in noaptea de Anul Nou, relateaza ziarul german Bild, citat de AFP, noteaza News.ro. Mai multe persoane suspectate ca planuiau atacurile au fost arestate in Germania…

- Indicele regional Stoxx 600 a crescut cu 0,6% pana la inchidere, actiunile miniere inregistrand o schimbare brusca de directie, pentru a urca cu 1,6%. Componenta automobilelor a crescut, de asemenea, cu 2,2%, in timp ce actiunile de petrol si gaze au scazut cu 0,9%. Indicele blue chip DAX al Germaniei…

- Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,5%, la un maxim din ultimele 10 saptamani. In noiembrie, Stoxx 600 a avansat cu 5,87% in noiembrie, conform datelor LSEG, aceasta fiind cea mai buna performanta din ianuarie si o inversare importanta dupa trei pierderi lunare consecutive. Indicele…

- C&A intenționeaza sa deschida 100 de magazine noi in EuropaRetailerul german de moda C&A vrea sa se extinda in urmatorii ani, planurile de crestere se concentreaza in special pe Romania, Polonia si Italia, iar noi magazine vor fi deschide anul viitor la Madrid, Amsterdam, Paris si Milano,…