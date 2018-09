Indicele Imobiliare.ro: Apartamentele se ieftinesc in Bucuresti, dar continua sa se scumpeasca in Cluj-Napoca si Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea apartamentelor s-a temperat in lunile de vara, iar in București s-a inregistrat chiar și o ieftinire a locuințelor, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit sursei citate, apartamentele disponibile spre vânzare la nivel național (atât noi, cât și vechi) s-au ieftinit,…

- Cel mai scump oras pentru studenti este Clujul. Aici, o garsoniera se inchiriaza, in medie, cu 250 de euro/luna. Avansul este considerabil daca ne gandim ca anul trecut, pretul mediu era de 220 de euro. Student: Sunt foarte scumpe, adica raportat la salariile pe care le ai, e foarte greu. Salariu…

- Date interesante avansate de Banca Mondiala privind migrația romanilor inspre marile orașe, in urmatorii ani. Potrivit datelor furnizate de BM, romanii ar urma sa migreze masiv inspre orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov.Banca Mondiala vine și cu cifre, prezicand ca peste 700.000…

- Preturile apartamentelor au scazut in iunie cu 1,2%, pana la un nivel mediu national de 1.200 de euro pe metru patrat, cu doar 3,1% mai mare fata de cel consemnata la inceputul anului, ceea ce arata ca piata imobiliara intra intr-o etapa de stabilizare, se arata intr-o analiza a unui portal imobiliar,…

- Evolutia pietei rezidentiale in primele sase luni din 2018 a confirmat asteptarile cu privire la incetinirea ritmului de crestere a preturilor. ”Indicele Imobiliare.ro arata ca, dupa o scadere de 1,2% in luna iunie, pretul mediu solicitat se situeaza la o valoare de 1.200 de euro pe metru…

- Preturile cerute de vanzatorii de apartamente au scazut, la nivel national, cu 1,2% in iunie fata de luna precedenta, iar ritmul anual de crestere a ajuns la jumatate dupa primele sase luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro. Astfel, evolutia…

- Afacerile cu cladiri de birouri sunt intr-o continua crestere in Romania. In orase precum Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Brasov sau Iasi s-au dezvoltat de-a lungul timpului sedii pentru companii multinationale, in general din IT sau telecom - care reprezinta aproximativ 75% din suprafața tranzacționata.…