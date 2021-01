Stiri pe aceeasi tema

- Corupția persistenta slabește sistemul de sanatate și contribuie la regresul democrației, pe fondul pandemiei de COVID-19, atrage atenția Transparency International, care a lansat joi raportului privind Indicele de Percepție a Corupției (CPI) in 2020, potrivit Mediafax.

- Un raport realizat de Transparency International arata faptul ca Romania este in top 3 cele mai corupte țari din Uniunea Europeana. Raportul explica faptul ca percepția asupra corupției din Romania este la fel ca in anul 2012, ceea ce inseamna ca intreaga campanie de lupta impotriva corupției a fost…

- Romania este ultima țara la creșterea salariului minim in 2021. Cei 2 lei/zi dați de Guvernului Cițu sunt cu mult sub creșterile de prețuri de 10-15% la legume, carne, paine sau chiar cu 20-25% la energie. Guvernele statelor din Uniunea Europeana majoreaza cu mult mai mult salariul minim pentru a preveni…

- „Comisia Europeana confirma tot ceea ce am avertizat din noiembrie 2019 incoace: guvernarea pe datorie care a explodat; zero masuri pentru a stopa risipa banului public si zero masuri pentru cresterea colectarii veniturilor la buget. Lipsa de viziune a PNL a condus la situatia in care s-a cheltuit enorm…

- Comisia Europeana este alertata ca datoria publica a Romaniei va ajunge la 100% din PIB si confirma ca Guvernul Citu va fi obligat sa ia masuri de consolidare fiscala - adica austeritate, a avertizat, joi, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Comisia Europeana confirma tot ceea ce am avertizat din noiembrie…

- Virgil Popescu: In Consiliul European s-a ajuns la acordul privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu minimum 55% pana in 2030. Președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca Romania s-a asigurat ca interesele sale sa fie acoperite, inclusiv prin menținerea deciziei asupra mixului energetic…