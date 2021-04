Indicele de infectare în Capitală, sub 3. Când s-ar putea relaxa măsurile restrictive! Cum s-a aflat, vineri, ca indicele de infectare la nivelul Capitalei a scazut sub pragul de 3 la mia de locuitori, semn ca Bucureștiul iese din scenariul roșu, toți ochii sunt acum pe deciziile pe care le-ar putea lua autoritațile, respectiv pe o posibila relaxare a masurilor restrictive dispuse in lupta contra noului coronavirus. O […] The post Indicele de infectare in Capitala, sub 3. Cand s-ar putea relaxa masurile restrictive! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

