Stiri pe aceeasi tema

- Indicele BET al Bursei de Valori București, care urmarește cele mai lichide 16 companii, a trecut in cursul ședinței de luni de pragul de 10.000 de puncte, potrivit Mediafax.Indicele a mai crescut la valori de peste 10.000 de puncte in acest a, in cursul unei ședințe, dar pentru scurt timp,…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri solide joi in penultima ședința de tranzacționare a saptamanii, BET repornind motoarele catre noi maxime pe fondul unei evoluții puternic pozitive și in piețele externe, anunța MEDIAFAX.Referința pieței a inregistrat…

- Puncte forte: Mai mult de trei sferturi dintre companiile din sector au inregistrat profit net la finalul anului 2018 Aproximativ 70% dintre companiile din sector au efectuat investiții in 2018 Gradul de indatorare la nivelul sectorului de 47,9% este in scadere fața de 2017 Vulnerabilitați: 80% dintre…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri modeste vineri in ultima ședința de tranzacționare a saptamanii, BET continuand prudent raliul din acest an catre noi maxime pe fondul unei evoluții puternic pozitive și in piețele externe, scrie Mediafax.Referința…

- Opt din cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri joi, BET continuand incet și prudent raliul din acest an catre noi maxime post-criza și mai specific catre pragul de 10.000 de puncte in contextul unei noi evoluții mixte in piețele externe, scrie Mediafax.Indicele…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri miercuri dupa o ușoara corecție in ședința precedenta, BET continuand astfel raliul din acest an catre noi maxime pe fondul unei evoluții pozitive și in piețele externe, scrie Mediafax.Referința pieței a inregistrat…

- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti au inregistrat cresteri de doua cifre dupa primele 10 luni, cel mai semnificativ avans fiind consemnat de indicele BET-TR, care include si dividendele, si care s-a apreciat cu 40%. Potrivit unui comunicat al Bursei, indicele BET-XT-TR, care include…

- Bursa de Valori București a atins luni 9.720 de puncte, o creștere de 32% de la inceputul anului, acesta fiind maximul ultimilor 11 ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni O valoarea mai mare a indicelui BET a fost atinsa, conform Ziarului…