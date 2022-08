India nu intenţionează să importe grâu India are stocuri suficiente de grau si nu exista planuri privind importul de cereale, a dat asigurari Guvernul duminica, dupa ce presa a anuntat ca autoritatile de la New Delhi intentioneaza sa importe grau, transmite Reuters. Vineri, pretul intern al graului a urcat la nivelul record de 24,453 rupii (305,97 dolari) pe tona. Este o crestere de aproape 16% dupa nivelul scazut inregistrat in urma deciziei Guvernului indian din 14 mai, de interzicere a exporturilor de grau, pe fondul scaderii productiei ca urmare a unor valuri extreme de caldura. Cresterea preturilor pe plan intern a determinat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

