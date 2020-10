India: Autoritățile caută un tigru care vânează oameni după ce a ucis o a opta persoană Autoritațile indiene cauta un tigru care vâneaza oameni dupa ce acesta a facut a opta sa victima în ultimii doi ani, relateaza Business Insider.



În 5 octombrie, un muncitor agricol în vârsta de 70 de ani a mers în padure sa culeaga lemne. Când nu s-a întors familia sa și ceilalți sateni din Khambada s-au dus sa îl caute. I-au gasit hainele la mai puțin de 200 de metri de liziera padurii, apoi un picior, capul și parți din trupul sfâșiat pe masura ce au înaintat în padure dar restul trupului sau disparuse.



Barbatul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

