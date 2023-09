India va amana obligativitatea obtinerii unei licente de import pentru laptopuri si tablete, dupa ce industria si guvernul SUA s-au plans de aceasta masura, care ar putea afecta Apple, Samsung si alte companii, au declarat doi oficiali guvernamentali, citati de Reuters. Planul va fi amanat cu un an, dupa care guvernul va lua in considerare daca va implementa sau nu un regim de licentiere, a declarat unul dintre oficiali pentru Reuters, solicitand anonimatul. Regimul de licentiere, anuntat brusc pe 3 august, urmarea ”sa asigure ca hardware-ul si sistemele de incredere” patrund in India, sa reduca…