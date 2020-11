Stiri pe aceeasi tema

- Twitter i-a suspendat permanent contul fostului strateg-sef de la Casa Alba, Steve Bannon, dupa ce acesta a sugerat, joi, ca doctorul Anthony Fauci, principalul expert in boli infectioase din SUA, si directorul FBI, Christopher Wray, ar trebui decapitati, informeaza Agerpres, care citeaza CNN.El a facut…

- Twitter a inchis definitiv contul conspirationistului David Icke, autor britanic al unor teorii controversate, relateaza miercuri The Guardian si BBC. Un purtator de cuvant al retelei sociale a declarat ca Icke a incalcat regulile cu privire la dezinformare asociata coronavirusului. Demersul survine…

- Twitter a restrictionat joi temporar contul de campanie electorala al presedintelui american Donald Trump. Compania a motivat decizia spunand ca un videoclip postat despre fiul candidatului democrat la presedintie, Joe Biden, a incalcat regulile retelei de socializare.

- Dorian Popa e unul din cei mai urmariți barbați din Romania. Acesta pune clipuri pe Youtube in fiecare zi, de cațiva ani incoace, și are 1,8 milioane de subscriberi pe contul de YouTube. Dorian este urmarit și de peste 2 milioane de oameni pe contul din Instagram, iar ieri, inainte sa intre in direct…

- Sistemele de recomandari algoritmice de pe site-urile rețelor sociale, cum ar fi YouTube, Facebook și Twitter, sint responsabile de raspindirea dezinformarii, propagandei, teoriilor conspirației și a altor conținuturi rau intenționate. In special Facebook a fost criticat in ultimele zile pentru ca a…