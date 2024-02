Parlamentarii români au interzis pe TikTok! Atacul hackerilor schimbă regulile Parlamentarii romani au interzis pe TikTok. Atacul hackerilor asupra Parlamentului Romaniei, cand infractorii cibernetici au reușit sa sustraga multe documente, printre care și copia de buletin a premierului Marcel Ciolacu, a schimbat regulile. Aleșii neamului nu mai au acces nelimitat la Internet! Așadar, parlamentarii romani au interzis pe TikTok și multe alte aplicații și situri! Totul are legatura cu atacul hackerilor in urma caruia au fost sustrase documente din Parlamentul Romaniei, printre care și copia de buletin a premierului Marcel Ciolacu. Parlamentarii romani se pare ca au interzis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Camera Deputaților a implementat noi masuri de securitate cibernetica, iar accesul la Internet prin cablu sau Wi-Fi, la anumite servicii și platforme online, a fost restricționat.„In scopul sporirii gradului de protectie cibernetica, accesul la Internet (prin cablu sau Wi-Fi) a fost limitat pentru anumite…

