Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizațiile de șomaj aferente persoanelor aflate in plata la 31 martie vor fi platite in aprilie pana in data de 13 ale lunii, informeaza Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Aceasta decizie a fost luata de conducerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca in contextul Sarbatorilor…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj, in parteneriat cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, organizeaza, in saptamana 3-7 aprilie 2023, in colaborare cu cu unitațile de invațamant preuniversitar, universitațile din Cluj-Napoca și autoritațile publice locale din municipiile județului Cluj,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bistrita – Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita – Nasaud, 263 locuri de munca vacante in judet și 294 de locuri de munca in țari din Uniunea Europeana. Astfel, pentru persoanele cu…

- Biroul unei funcționare de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) a ars mocnit la sfarșitul saptamanii precedente. Aceasta iși desfașoara activitatea la etajul 1 al cladirii din strada colonel Tomoroveanu, iar paznicul instituției a observat luni in jurul orei 6:30 ca este ceva…

- Alina Briceag, expert Legislația Muncii in cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița, informeaza ca, incepand cu februarie, produce efecte Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca nr. 1073/2022, pentru modificarea și completarea Procedurii de profilare…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 101 oferte in județ și 1.046 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…

- Un procent de 80% dintre candidatii de peste 45 de ani simt ca exista o reticenta a recrutorilor privind persoanele mai in varsta, iar 60% sustin ca au participat la cel putin un interviu de angajare la care au fost discriminati din cauza varstei. De cealalta parte, 1 din 3 recrutori recunoaste ca…

- Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare, de la inceputul anului și pana la data de 31 decembrie 2022 au fost incadrate in munca 4.066 persoane, din care: 439 șomeri indemnizați…