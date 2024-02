Indemn al IPS Teodosie pentru organizatorii mitingului in favoarea recunoasterii Mitropoliei Tomisului. Ce le-a cerut inaltul ierarh

Stiri pe aceeasi tema

- Inalt Prea Sfintitul Teodosie solicita organizatorilor mitingului pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, programat sambata, 10 februaria, la Constanta, sa renunte la demersul lor, transmite Arhiepiscopia Tomisului, intr-un comunicat preluat de News.ro.„Avand in inima dragostea pentru pace, Inaltpreasfintitul…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , le-a cerut organizatorilor mitingului pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, care era programat sambata dupa-amiaza, in municipiul Constanta, sa renunte la demersul lor. “Avand in inima dragostea pentru pace, Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , a confirmat ca a inaintat Cancelariei Sfantului Sinod al BOR un referat in care cere infiintarea Mitropoliei Tomisului, susținand ca e vorba de un „adevar istoric fundamental pentru intreaga Biserica”. “Nu a fost desfiintata niciodata (mitropolia Tomisului – nr.),…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a anuntat ca a trimis la Cancelaria Sfantului Sinod cel mai complet referat pentru infiintarea Mitropoliei Tomisului, precizand ca acesta a fost inregistrat si spera sa fie pus pe ordinea de zi. IPS Teodosie a declarat ca nu cere acest lucru pentru…

