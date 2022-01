Incredibile utlizări ale delfinilor. Cine acuză că au fost folosiți „în luptă” Gruparea militanta palestiniana Hamas a acuzat fortele de securitate israeliene ca au inarmat delfini pentru a lupta impotriva gruparii palestiniene. Nu e prima oara cand delfinii consituie subiectul unei „teme de razboi”. Hamas a declarat in ziarul palestinian „Al-Quds” ca delfinii, inarmati cu dispozitive armate speciale, sunt folositi pentru a vana scufundatorii comandoului gruparii Hamas in apele din dreptul coastelor Fasiei Gaza. Israelul nu a facut niciun fel de comentarii. Hamas a facut si anterior declaratii similare, dar nu a prezentat si fotografii sustinatoare ale acuzatiilor, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

