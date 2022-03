Cunoscutul bucatar de televiziune, FOA de la ”Master Chef” are in compania sa, ce se ramifica pe mai multe restaurant și coffee shop-uri, pe cei doi frați ai sai. Mucesc impreuna, uneori gatesc și creeaza noi concepte impreuna. Cunoscut prin intermediul emisiunilor drept Chef FOA, Florin Scripca, cel ce a promovat cel mai mult moda de street food in Romania printr-o serie de evenimente. ”Suntem toți trei bucatari. Daniel, fratele mai mic –i se mai spune Shoo– este și pictor, și sculptor, și Marius, caruia i se mai spune Swordy. Mie mi se spune FOA de cand ma știu”, face cunoștința vedeta Master…