Incredibil: Bucureștiul cade pradă fenomenului „insulă de căldură”! Bucureștiul risca sa intre in colaps in maximum doi ani, in ceea ce privește depozitarea deșeurilor. Avertismentul vine de la specialistul in politici publice de mediu, Octavian Berceanu, fost șef al Garzii de Mediu. Fostul șef al Garzii de mediu avertizeaza ca Bucureștiul are o problema de depozitare a deșeurilor și ca in doi ani ar urma sa intram in colaps in aceasta privința. Atunci va ajunge la maximum capacitatea de depozitare in apropiere de Capitala, spune Octavian Berceanu Ca orașul este sufocat de mașini, poluare și zgomot arata și un raport privind starea mediului din București, facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vreme de iarna se anunta in majoritatea regiunilor in urmatoarele zile. Temperaturile vor scadea, iar ninsori sunt asteptate la munte, in timp ce in restul regiunilor vor preodomina ploile si lapovita. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), miercuri,16 martie, vremea va fi mai rece…

- Cei mai importanți arhitecți, constructori, urbaniști, dezvoltatori și membri ai organizațiilor non-guvernamentale i-au cerut primarului Nicușor Dan sa accepte dialogul și sa deblocheze Planul Urbanistic General. Ordinul Arhitecților din Romania Filiala București a organizat dezbaterea “Planul Urbanistic…

- Vremea prognozata pentru Bucuresti va continua sa fie mult mai calda decat in mod obișnuit pentru luna februarie. Temperaturile maxime vor ajunge chiar si la 16 grade, potrivit meteorologilor. Astfel, in intervalul 17 februarie, ora 10:30 – 18 februarie, ora 8:00, in Capitala, valorile termice se vor…

- Doua avarii majore produse pe magistralele de termoficare au afectat Sectoarele 2, 3 si 5, precizeaza directorul general al Companiei Termoenergetica Bucuresti, Claudiu Cretu. In prezent se lucreaza la remedierea avariilor si in cursul noptii ar putea fi incarcata reteaua, spune reprezentantul Termoenergetica.…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca numarul de infectari COVID, raportat vineri in București, este cu mult peste așteptarile specialiștilor. El crede ca in urmatoarele saptamani va crește semnificativ numarul celor internați in spitalele bucureștene. „Incredibil! Știam ca este posibil teoretic, dar…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, duminica, in Bucuresti de 9,50 cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. In ziua precedenta, incidenta a fost de 8,77 cazuri la mia de locuitori. Pe 12 ianuarie, Capitala a intrat in scenariul rosu, dupa ce a depasit pragul…

- Tarifele la caldura și apa calda s-ar putea dubla in Capitala, deși pe conducte este apa rece la mai multe blocuri, iar calorifele sunt cat se poate de reci. De ce sunt facturile mari? Noul preț al gigacaloriei va ajunge la aproape 1.000 de lei și in funcție de acesta se vor calcula noile facturi, a…

- Dupa cateva zile friguroase, se pare ca soarele iși va face apariția in Capitala. Vremea se va incalzi. Vineri, temperatura maxima va fi de 6 – 7 grade, iar sambata de 8 – 9 grade, potrivit prognozei speciale pentru Capitala publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul va fi variabil,…