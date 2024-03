Stiri pe aceeasi tema

- De 12 ani, zeci de mii de oameni mi-au acordat INCREDEREA. Un lucru extrem de valoros pentru care simt o responsabilitate extrem de puternica. De dragul acestui loc pe care-l numim cu totii, acasa, Bistrita-Nasaud si din respect pentru voi, NU am vrut sa arat doar ca se poate, ci ca SE POATE SI MAI…

- Cristian Popescu Piedone se afla pe primul loc in topul preferințelor bucureștenilor in ceea ce privește noul primar al Capitalei. Mai mult de un sfert de oameni dintre cei care merg la vot spun ca aleg PSD. Piedone, pe primul loc la Primaria București Intr-un sondaj de opinie realizat la comanda lui…

- Scretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, si primarul Clujului, Emil Boc, au peste 30% cota de incredere in randul romanilor, in timp ce presedintele Klaus Iohannis conduce in topul notorietatii, urmat de senatoarea Diana Sosoaca, aratpa un sondaj INSCOP realizat la comanda News.

- Elvețienii sunt și ei loviți de inflația care a pus stapinire pe Europa. Din 2022, inflația și creșterea prețurilor au pus o presiune asupra bugetelor multor oameni din Elveția, ceea ce le schimba comportamentul de consum. Dupa cum arata un sondaj realizat in noiembrie 2022-noiembrie 2023 in rindul…

- Luna februarie vine cu vești proaste pentru o zodie! Acești nativi vor fi tradați de persoanele dragi, la care nu se așteptau! Ei vor varsa multe lacrimi, iar din cauza suferinței vor ajunge sa iși piarda increderea in oameni. Viața lor se va schimba radical in perioada urmatoare și cu greu vor putea…

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…

- Ieri, 17 ianuarie, a avut loc la Targoviște lansarea volumului „IDENTITATE ȘI CULTURA – Național. European. Universal”, aparut la editura Club Romania, in seria caietelor documentare. Volumul a avut 80 de contributori și trei coordonatori Ionuț Vulpescu – fost minsitrtu al culturii, Marius Stoian –…

- Ieri, 17 ianuarie, a avut loc la Targoviște lansarea volumului „IDENTITATE ȘI CULTURA – Național. European. Universal”, aparut la editura Club Romania, in seria caietelor documentare. Volumul a avut 80 de contributori și trei coordonatori Ionuț Vulpescu – fost minsitrtu al culturii, Marius Stoian –…