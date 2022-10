Organizatia de seniori a PNL Constanta este condusa de Ioan Solomon

In urma votului dat in acest weekend, organizatia de seniori a PNL Constanta este condusa de Ioan Solomon, fost consilier local municipal in mandatul 2016 2020 si membru in Consiliul de Administratie de la Confort Urban.Solomon a mai fost consilier juridic la RAJDP… [citeste mai departe]