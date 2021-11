Incidenta COVID-19 in municipiul si judetul Constanta, in continua scadere Potrivit datelor furnizate marti, 9 noiembrie 2021, incidenta raspandirii COVID 19 in judetul si municipiul Constanta este in scadere.Astfel, in municipiul Constanta, incidenta este astazi de 8.21 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri a fost 8.8.La nivelul judetului, autoritatile au informat ca incidenta este de 6,89, iar ieri a fost de 7,25 cazuri la mia de locuitori.Mai jos redam situatia in toate localitatile din judetul Constanta LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

