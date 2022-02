Incidența Covid-19 din București ajunge la un nou record: 38,02 cazuri la mie Incidența cazurilor de COVID-19 in Capitala continua sa doboare recorduri. Sambata, rata de infectare a trecut de 38 la mie. Potrivit DSP București, sambata, incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns la 38,02 la mie, in creștere fața de vineri, cand a fost de 37,78. Rata de incidenta a crescut accentuat de la inceputul acestui an. Astfel, daca pe 1 ianuarie gradul de infectare cu SARS-CoV-2 era 0,72 cazuri la mia de locuitori, in 12 ianuarie a trecut de 3 (3,32), iar de atunci a crescut accelerat. In 18 ianuarie incidenta a ajuns la 6,15 si a tot crescut. The post Incidența Covid-19 din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

