Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 12 ani s-a electrocutat, joi dupa-amiaza, in triajul statiei CFR Fetesti, cel mai probabil dupa ce s-ar fi urcat pe un vagon. El a fost preluat de un elicopter SMURD si dus la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu din Bucuresti. Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat dat disparut in decembrie 2021 a fost gasit decedat, miercuri, in lacul Alionte din Balta Ialomitei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, potrivit Agerpres.La solicitarea Politia Municipiului Fetesti, doua echipaje din cadrul Statiei de Pompieri…

- Tanara ieseanca plecata la studii in Germania si lovita acolo de o boala cumplita a ajuns din nou in stare grava in Germania, la 4 ani dupa ce a primit plamani noi si o noua sansa la viata. Alexandra a fost preluata din Romania de o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale.…

- Cea mai aglomerata garda a fost cea de dinaintea primei zile de Paște, in 22 -23 aprilie, cand in Unitatea de Primire Urgențe a spitalului ieșean de pediatrie au fost consultați 95 de minori. Cazuistica a fost variata. ”Un sfert dintre pacienții care s-au adresat Spitalului Clinic de Urgența pentru…

- La Iasi, ieri, a avut loc cea de-a patra prelevare de organe, in mai putin de trei saptamani. Dintre acestea, doua au avut loc in ultima saptamana. Recordul este unul remarcabil, dar si mai remarcabil este faptul ca toti pacientii care au beneficiat de transplant au o stare de sanatate favorabila. In…

- In campaniile electorale de dupa 2000, majoritatea candidatilor au vorbit despre transformarea Iasului intr-un hub medical. Sau intr-o capitala medicala a Moldovei. Datorita numeroaselor sale unitati spitalicesti cu adresabilitate regionala si a medicilor exceptionali, Iasul indeplineste deja, de zeci…

- Peste 9800 de pacienți au fost tratați la Spitalul Clinic pentru Animale de companie, din cadrul Facultații de Medicina Veterinara, de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, la un an de la deschiderea Compartimentului de Urgențe. Cu o echipa formata dintr-un coordonator, patru…