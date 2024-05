Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav ieri dupa-amiaza in Parcul Regina Maria Maria din Baia Mare. O fetița in varsta de patru ani care se juca cu alti copii in apropierea lacului cu pesti a fost lovita de un adolescent in varsta de 17 ani care cobora in viteza de pe deal. Minora ajuns la Spitalul Județean de Urgența din Baia…

- In seara zilei de 29 februarie curent s-a produs un incident șocant - echipa de asistența medicala urgenta din cadrul SAMU Orhei a fost agresata in timpul misiunii de serviciu de catre cel, pentru care a fost solicitat ajutorul medical la etapa de prespital. La ora 18:02, Dispeceratul comun de urgența…

- "La data de 5.02.2024, in jurul orei 04,45, in timp ce se afla pe o alee pietonala din municipiul Bucuresti, sector 2, dupa ce in prealabil se inarmase cu o maceta, inculpatul (in varsta de 17 ani) s-a intalnit cu persoana vatamata (in varsta de 17 ani) si a lovit-o in mod repetat cu maceta in cap,…

- Un tanar de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a atacat cu maceta, pe o strada din Bucuresti, un adolescent de 17 ani. L-a lovit de mai multe ori in cap, pentru a-i lua banii. Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat miercuri, ca procurorii cerceteaza…

- Un actor a fost impușcat cu o arma tip airsoft, pe scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, și a ajuns la Spitalul de Urgența, dar este in afara pericolului. Tanarul actor a fost impușcat de un coleg de scena in timpul repetițiilor pentru piesa „Iubesc, iubesc, te iubesc” cu o arma de tip airsoft.…

- Un jocheu a murit in timpul unei curse de cai din Anglia. Accidentul a avut loc duminica. Jocheul avea 25 de ani.Accidentul s-a produs in timpul cursei din Kent, Anglia. Jocheul a cazut de pe cal in momentul in care animalul depașea un obstacol, potrivit Sky News. Victima s-a lovit de gard…

- Incident șocant in județul Caraș Severin! Doua fete, ambele in varsta de 13 ani, au batut o minora. Victima, cu un an mai mica, a fost lovita cu bestialitate și a ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale.