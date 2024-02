Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Marașești din Timișoara, la Teatrul German o persoana a fost ranita. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv, in timpul unui…

- Alertați de o vecina, pompierii au spart, marți, 9 ianuarie, ușa unui apartament dintr-un bloc de pe Aleea Sanatatii din Timisoara, unde au gasit un baiat mort in pat și o femeie spanzurata in bucatarie, informeaza Opinia Timișoarei.„Azi (n.r. - marți), in jurul orei 17:40, politistii Sectiei 2 Timisoara…

- In data de 01 ianuarie 2024, in jurul orei 22:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Covasna, au oprit pentru control un autoturism care circula pe DN 13, in afara localitatii Surcea.Politistii au stabilit ca la volanul autoturismului se afla un tanar de 17 ani, transmite IPJ Covasna. Intrucat…

- Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune a desfașurat Conferința de inchidere a proiectului „Pas cu pas cresc demn!” in data de 23 noiembrie. In cadrul conferinței au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, Centrului de Detenție Minori și Tineri Craiova, Baroului…

- Incident grav, la Timișoara. Un timișorean care filma pe domeniul public șantierul de la pe bulevardul Cetații la intersecția cu Calea Torontalului, acolo unde se sparge betonul proaspat turnat și se muta liniile de tramvai noi, montate prost, a fost atacat cu lopata de un muncitor suparat! Norocul…

- Incident grav in Timisoara, unde o masina a fost incendiata in fata unui imobil. „La data de 06.12.2023, in jurul orei 03:10, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Basarabia din Timișoara, a izbucnit un incendiu la un autovehicul parcat. In acest caz, polițiștii…

- Incident grav, la Timișoara. Un individ oprit pentru control de un polițist l-a amenințat pe agentul șef cu moartea și cu acte de violența impotriva familiei. Potrivit Parchetului, in sediul Sectiei 4 Polite Urbana, inculpatul a amenintat persoana vatamata, agent sef de politie, aflat in exercitarea…