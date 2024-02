Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara , in jurul orei 20:10,.polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Marașești din Timișoara, la Teatrul German o persoana a fost ranita.

- Muncitorul care a cazut de la o inaltime de 7 metri, de pe parcarea unui mall din Timisoara, in timp ce fuma si vorbea la telefon, a murit la spital, vineri. Barbatul, care era muncitor in constructii, ar fi iesit, joi dimineata, sa fumeze o tigara, in timp ce vorbea la telefon. La un moment dat, probabil…

- Potrivit politistilor, barbatul nu a mai putut fi salvat de medici, decesul survenind in urma multiplelor traumatisme suferite, relateaza News.ro.Barbatul care era muncitor in constructii ar fi iesit, joi dimineata, sa fumeze o tigara si vorbea la telefon, iar la un moment dat, din neatentie se pare,…

- O tragedie s-a petrecut, sambata seara, in Complexul Studențesc din Timișoara. Un apel la 112 anunța ca un barbat se afla in stare grava intr-un local din zona Complexului. Echipajele de prim ajutor sosite la fața locului nu au reușit decat sa constate ca cel in cauza a decedat, cazul fiind preluat…

- In aceasta dupa-masa, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut de pe remorca unui tractor. Din primele date, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 60 de ani din Bața, a cazut de pe remorca unui tractor condus de o femeie de 36…

- Un incident șocant a avut loc in Timiș! O fetița in varsta de doar patru anișori, care se afla in plasament, a murit. Micuța a cazut din pat, iar femeia care avea grija de ea nu a dus-o la spital. Iata cum s-a intamplat totul! Caz șocant in Timiș! A murit o fetița de patru ani, care se afla in plasament,…

- Incident grav in Timisoara, unde o masina a fost incendiata in fata unui imobil. „La data de 06.12.2023, in jurul orei 03:10, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Basarabia din Timișoara, a izbucnit un incendiu la un autovehicul parcat. In acest caz, polițiștii…

- La data de 18 noiembrie, ora 18.23, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat, de 36 de ani, din comuna Cotești și-ar fi agresat soția. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au completat fomularul de evaluare a riscului, in…