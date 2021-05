Incident la Metrou. O bucată din plafon a căzut peste șine Incidentul a avut loc in aceasta dimineața la stația de Metrou 1 Mai. O bucata din plafon s-a desprins, a cazut pe șine și a provocat un scurt circuit. Calatorii au sesizat fumul. Șase mașini de pompieri au ajuns la fața locului. Fumul s-a simțit in momentul in care trenul a oprit in stația 1 […] The post Incident la Metrou. O bucata din plafon a cazut peste șine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

