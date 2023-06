Stiri pe aceeasi tema

- O blindata Piranha 3 a Armatei Romane s-a scufundat in timp ce militarii incercau sa traverseze brațul Borcea. Incidentul s-a petrecut in localitatea Bordușani, din Ialomița, in timpul celui mai mare exercițiu NATO, care se desfașoara zilele acestea in Romania. Momentul in care blindata piranha 3…

- Situație incredibila in Romania. Un tanar de 20 de ani s-a urcat, miercuri, intr-o locomotiva nesupravegheata și a plecat cu ea la plimbare, scrie ClubFevoriar.ro. Locomotiva ar fi putut oricand sa intre pe linia de circulație a unui alt tren de calatori sau marfa. Din fericire, incidentul s-a incheiat…

- Zeci de migranți din Afghanistan au fost aduși ilegal in Romania de doi bulgari. Polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au efectuat un control de rutina, in urma caruia au descoperit un mijloc de transport condus de un cetațean de origine bulgara, in care se aflau 30 de persoane, cetateni straini, cu varste…

- Un cetatean brazilian a fost jefuit in timpul unei calatorii cu trenul, in Romania. Doi tineri l-au atacat, l-au strans de gat si l-au lovit cu pumnii in fata, pentru a-i fura un telefon care valoreaza o suta de euro. Incidentul a avut loc saptamana trecuta, vineri seara, intr-un tren care circula pe…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. Profesoara, de japoneza, in varsta de 26 de ani, ar fi fost ințepata cu un cuțit, de un elev de 16 ani. Elevii martori la incident au povestit…