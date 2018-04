Stiri pe aceeasi tema

- Inventatorul danez Peter Madsen a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata, fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat, dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea jurnalistei suedeze Kim Wall la bordul submarinului sau, relateaza BBC News.

- Inventatorul danez Peter Madsen a fost condamnat la inchisoare pe viața in procesul in care era cercetat pentru uciderea jurnalistei Kim Wall, scrie BBC. Crima a avut loc pe submarinul construit de danez.

- nventatorul danez Peter Madsen a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata, fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat, dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea jurnalistei suedeze Kim Wall la bordul submarinului sau, relateaza BBC News. Procuratura l-a acuzat ca a planificat s-o ucida pe Wall,…

- Detinutul de la Penitenciarul Focsani, care a urcat pe acoperis si protesteaza fata de decizia judecatorilor intr-un proces in care este implicat, nu a fost coborat de mai bine de 30 de ore, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In total, 28 de soldati turci au fost condamnati marti la inchisoare pe viata in trei dosare separate in legatura cu tentativa esuata de puci din 2016 din Turcia, relateaza agentia DPA. Soldatii au fost acuzati de ''incalcare si tentativa de inlaturare a Constitutiei'' in legatura cu…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a avocatului retinut in decembrie 2017. Acesta a accidentat patru persoane care traversau regulamentar carosabilul, printre acestia erau si doi copii. Mai mult avocatul a parasit locul…