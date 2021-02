Închiderea frontierelor: Bruxellesul încearcă să evite haosul Comisia Europeana incearca sa puna ordine in restrictiile la libera circulatie dupa inchiderea frontierelor decisa de Germania si Belgia impotriva propagarii diferitelor variante de coronavirus, in pofida recomandarilor adoptate la nivel european, transmite AFP, citata de La Presse.ca. Comisia a anuntat luni ca va trimite un mesaj tuturor statelor membre pentru a le reaminti angajamentele lor de a se coordona. Obiectivul: evitarea revenirii haosului in transporturi dupa inchiderea frontierelor, haos care a urmat sosirii pandemiei in primavara 2020. Berlin a instalat filtre de duminica in punctele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

