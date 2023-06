Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și preșcolarii intra in vacanța de vara vineri, 16 iunie, dupa terminarea cursurilor, potrivit structurii anului școlar 2022-2023. Vacanța mare dureaza 12 saptamani, urmand ca elevii sa se intorca in banci in noul an școlar pe 11 septembrie.Vacanța de vara 2023 este cea de-a cincea vacanța a…

- La 9 ani de la inființare, Ajungem MARI iși propune sa aduca tot atația ambasadori-modele, pentru copiii instituționalizați. Celor 1.400 de voluntari din București și din țara li se alatura, acum, profesioniști cu realizari in domenii diverse.

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba organizeaza, joi, 1 iunie 2023, o serie de activitați creative dedicate Zilei Internaționale a Copilului, la care participa cursanții Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul instituției. Activitațile vor incepe la ora 12:00 și se desfașoara la Spațiile expoziționale…

- Unitatea de invațamant se afla chiar in epicentrul seismului, așa ca mișcarile au afectat grav structura de rezistența a cladirii. Copiii care invațau in instituție au fost mutați deja in alta școala. Pereții plini de crapaturi adanci, prin care se vad caramizile, inca mai spun povestea a zeci de generații…

- Nicoleta Dan, directoarea Școlii gimnaziale din Salcioara, Ialomița, unde invața peste 200 de elevi spune ca, in ciuda greutaților, nu ar da locul sau de munca pe unul la București sau in alta parte.

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi o ordonanța de urgența care schimba modalitatea prin care este acordat sprijinul financiar cetațenilor ucraineni din țara. In forma inițiala era vehiculata suma de 2.000 de lei pe luna de familie. „Cuantumul și condițiile de acordare vor fi anunțate printr-o…

- Vacanța pentru elevi Paște 2023. Elevii vor fi de vineri, 7 aprilie in vacanta de primavara 2023, perioada in care vor petrece și Sarbatorile Pascale. Cand vor reveni copiii la școala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei? Cand incepe vacanța pentru elevi de Paște 2023. Cand se reantorc…

- proiectul care imbunatațește Programul pentru Școli al Romaniei, propus de deputatul REPER Catalin Tenița Adoptat de Senat cu 119 voturi din 120, proiectul este acum la Camera Deputaților, for decizional COMUNICAT DE PRESA București, 22 martie 2023: Modificarile propuse de deputatul REPER Catalin Tenița…