Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala alocata sesiunii de finantare iunie 2022 este de 50.000.000 lei Luna care vine, in iunie, debuteaza o noua etapa a Rablei pentru Electrocasnice, prin care Ministerul Mediului pune la dispozitie un numar considerabil de vouchere prin care populatia Romaniei isi poate achizitiona electronice…

- In condițiile in care prețurile la energie electrica au tot crescut in ultima perioada de timp, interesul este maxim pentru metode de a reduce valoarea facturilor. Pe langa schimbarea furnizorului, o acțiune cu rezultate imediate este reducerea consumului. Acest lucru este dificil de facut fara a scadea…

- Ediția 2022 a programului Rabla pentru electrocasnice va incepe pe 17 iunie cu inregistrarea, iar prima etapa va incepe pe 24 iunie, a anunțat ministrul mediului, Tanczos Barna, luni, 9 mai. „Am eliminat televizoarele pentru ca riscam sa transformam acest program intr-un program doar pentru ele”, a…

- Tanczos Barna a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, programul Rabla pentru electrocasnice ramane pe aceeasi structura pe care s-a desfasurat si anul trecut. “In mare masura programul ramane pe aceeasi structura pe care s-a desfasurat din punctul de vedere al organizarii in anul 2021, vom…

- Prima sesiune a programului Rable pentru Electrocasnice incepe pe 17 iunie, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna. Bugetul programului pentru acest an este de 100 de milioane de lei. „Este un program care se bucura de un interes uriaș din partea cetațenilor, un program care anul trecut s-a desfașurat…

- Ediția 2022 a programului Rabla pentru electrocasnice va incepe pe 17 iunie, iar prima etapa se va termina pe 14 iulie, a anunțat ministrul mediului care a explicat ca Rabla electrocasnice va incepe așa de tarziu pentru ca oamenii sa aiba timp sa se documenteze pentru a decide exact ce vor sa-și cumpere.…

- Ediția 2022 a programului Rabla pentru electrocasnice va incepe in data de 17 iunie, iar prima etapa se va termina pe 14 iulie, a anunțat ministrul mediului care a explicat ca Rabla electrocasnice va incepe așa de tarziu pentru ca oamenii sa aiba timp sa se documenteze pentru a decide exact ce vor sa-și…

- Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat ca incepand cu 6 mai se pot genera vouchere pentru aparate de aer condiționat, uscatoare de rufe și aspiratoare.Interesul pentru program este unul extrem de crescut, lucru dovedit și de epuizarea voucherelor rabla electrocasnice in doar cateva minute la…