Luni, 20 februarie, incepe plata facturilor la energie electrica și gaze cu cardul de energie. Directorul Poștei Romane lanseaza un apel la calm catre romani. Valentin Ștefan le transmite beneficiarilor cardurilor de energie sa nu se ingramadeasca luni la cozi pentru a plati factura, precizand ca banii de pe vouchere pot fi folositi pana in […]