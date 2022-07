Începe Neversea 2022. Reguli de ultima oră despre festivalul de 10 milioane de euro Mai puțin de 48 de ore pana cand Neversea revine in topul distracției estivale. Peste 200.000 de participanți sunt așteptați in cele patru zile de distracție și show-uri muzicale pe plaja din Constanța. Incepe Neversea 2022. Reguli de ultima ora luate de autoritați și organizatori La ediția din acest an s-au cumparat mii de bilete din strainatate, iar condițiile de desfașurare sunt cu totul și cu totul speciale. Pentru cei 150 de artiști care vor antrena audiența timp de 4 zile și nopți, organizatorii și autoritațile se declara pregatite pentru a preveni orice fel de incident. Sute de polițiști… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

