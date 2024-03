Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, de la 20.00, iUmor – Alege comedia sezonul 16 revine cu noi numere și momente artistice spectaculoase, prezentate de concurenți care mai de care mai talentați, din toate colțurile lumii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Cristian Giambașu este un intelectual și un romantic. Acesta a publicat doua carți in limba romana și una in limba engleza. A venit la iUmor sperand ca prin intermediul acestei emisiuni sa-și gaseasca jumatatea.

- Duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1, cel de-al cincilea episod din noul sezon iUmor – Alege comedia sezonul 16 aduce pe scena o noua serie de momente senzaționale, din partea celor mai talentați concurenți, iar printre aceștia se numara și Kalin Brothers, vedetele momentului pe TikTok.

- S-a dat startul campaniei electorale. In sezonul 16 iUmor - Alege comedia, se va vota Președintele comediei! In fiecare duminica, de la 21:00, pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Fiecare vot conteaza!