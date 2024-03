Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, de la 20:00, iUmor – Alege comedia sezonul 16 revine cu noi numere și momente artistice spectaculoase, prezentate de concurenți care mai de care mai talentați, din toate colțurile lumii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1, cel de-al cincilea episod din noul sezon iUmor – Alege comedia sezonul 16 aduce pe scena o noua serie de momente senzaționale, din partea celor mai talentați concurenți, iar printre aceștia se numara și Kalin Brothers, vedetele momentului pe TikTok.

- Cel de-al doilea episod din iUmor – Alege comedia sezonul 16 va putea fi urmarit duminica aceasta, de la 21:00, la Antena 1 și aduce pe micile ecrane noi surprize și concurenți talentați, dar și detalii despre cum decurge campania electorala pentru alegerea unui Președinte iUmor, unde fiecare vot conteaza…

- S-a dat startul campaniei electorale. In sezonul 16 iUmor - Alege comedia, se va vota Președintele comediei! In fiecare duminica, de la 21:00, pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Fiecare vot conteaza!

- Primul episod din noul sezon iUmor – Alege comedia, ce va putea fi urmarit duminica aceasta, de la 21:00, la Antena 1 si pe AntenaPLAY, va aduce in fata telespectatorilor cele mai neasteptate momente artistice, dar și numeroase surprize, printre care bonusuri atractive și alegerea unui Președinte iUmor.…

- Abel Megyes a revenit pe scena iUmor, in ediția speciala cu numarul zece, și i-a lasat cu gura cascata pe jurați. Concurentul a invitat-o pe Delia pe scena și i-a facut ceva ce nimeni nu a reușit pana acum. Iata ce s-a intamplat pana la final!