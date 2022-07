Stiri pe aceeasi tema

- Primele grinzi de 30 de metri lungime fiecare ale tablierului metalic de aproximativ 500 de tone, care urmeaza sa fie montat la pasajul „Europa Unita”, au ajuns in noaptea de vineri spre sambata in Bucuresti, fiind transportate cu doua autotrenuri de mare capacitate, anunta Primaria Sectorului 4.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a controlat mai multe magazine dintr-un mare mall din București, unde a gasit o serie de nereguli grave. Comisarii ANPC au intreprins o acțiune de verificare a modului in care sunt respectate drepturile consumatorilor de catre operatorii economici…

- Ce salariu au barbații care lucreaza la vulcanizarile Autosoft. Cei care vor sa se angajeze la vulcanizarile Autosoft din București trebuie sa știe ca salariile sunt destul de tentante. Vulcanizarile Autosoft s-au extins și iși platesc și angajații pe masura. Potrivit unui anunț gasit pe OLX, Autosoft…

- 60 de milioane de lei, adica aproximativ 12 milioane de euro va costa consolidarea și punerea in siguranța a pasajului Unirea, de care se va ocupa Primaria Sectorului 4 al Capitalei. Pasajul va fi inchis pentru circulație in jurul datei de 20 iunie și va fi redeschis dupa 1 septembrie. Zona Piața Unirii…

- Primele grinzi ale secțiunii centrale a pasajului principal al Autostrazii de Centura A0 a Capitalei peste A2 au fost montate in noaptea de luni spre marți, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Lucrarile sunt programate sa dureze 4 nopți consecutiv, in perioada 16-20 mai, timp in care…

- “Primele grinzi ale sectiunii centrale a pasajului principal al A0 Sud peste A2 au fost montate in aceasta noapte! Pentru punerea pe pozitie a grinzilor s-a folosit o macara de 250 de tone. Sectiunea este formata din 6 perechi de grinzi metalice cu o lungime de 36 de metri si o greutate de aproximativ…

- Sectorul 4 al Municipiului București anunța restricții de circulație in zona de sud a Capitalei. Urmare a lucrarilor de cofrare a zidului de sprijin pentru rampa pasajului Europa Unita, din zona Metalurgiei, in perioada urmatoare, traficul se va desfașura in condiții speciale. Fii la curent…

- Descoperire macabra de sambata pe un camp din apropierea Capitalei, la Magurele, pun in dificultate anchetatorii. Cercetarile sunt complexe.Autoritațile au o misiune dificila in incercarea stabilirii identitații persoanei ale carui ramașițe carbonizate au fost gasite in portbagajul mașinii incendiate. Au…