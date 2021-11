Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, l-a propus joi, pe Nicolae Ciuca, in ședința BEX care se desfașoara la ora transmiterii acestei știri, drept candidat PNL pentru funcția de premier. S-a votat pentru susținerea lui Nicolae Ciuca, in unanimitate. Puterea.ro a facut publica informația ca exista un acord…

- Surse politice au declarant pentru Puterea.ro ca mai mulți lideri PNL, vicepreședinți și prim-vicepreședinți, il vor ataca pe Florin Cițu in timpul ședinței, pe care il consider responsabil de blocarea negocierilor cu PSD. Mai exact, in PNL exista nemulțumiri dupa ce Cițu a cazut de acord cu Hunor și…

- Surse politice au declarat pentru Știrile Pro TV ca social-democrații nu vor sa mai ceara, in negocierile cu PNL, funcția de premier pentru Marcel Ciolacu. Acesta ar prefera sa ramana președinte al Camerei Deputaților, insa, in schimb, PSD va cere la negocieri ministere ”de forța” (Interne, Finanțe,…

- Previzualizeaza intr-o fila noua Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca șansele realizarii alianței dintre PNL și PSD au crescut exponențial in ultimele zile. Mai exact, președintele Iohannis il incurajeaza pe Florin Cițu sa ajunga la o ințelegere cu Partidul Social Democrat, pentru a-l elimina…

- Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR.…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, marți dimineața, ca PNL nu a decis un nou mandat de negociere cu USR și PSD pentru formarea unui guvern. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro ca, luni seara, președintele Klaus Iohannis a avut o intalnire cu premierul desemnat Nicolae Ciuca și cu președintele…

- Dupa ce Dacian Cioloș a fost desemnat de președinte, liberalii i-au trimis pe USR-iști sa negocieze cu PSD și AUR formarea unei majoritați. La scurt timp, liderii PSD Și AUR au anunțat ca nu se pune problema votarii acestei propuneri. Surse politice spun insa ca planul președintelui este ca varianta…

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu, sustin surse din conducerea PNL pentru News.ro. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire…